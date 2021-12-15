В Крыму отреставрируют недоступные более 20 лет посетителям залы Ханского дворца

БАХЧИСАРАЙ /Республика Крым/, 15 декабря. /ТАСС/. Залы второго этажа Ханского дворца в Бахчисарае, закрытые для посетителей из-за плачевного состояния более 20 лет, отреставрируют и откроют для показа после 2023 года, сообщил ТАСС руководитель крымской дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Илья Алымчев.

"До 2023 года будет отреставрировано" - сказал Алымчев, отвечая на вопрос ТАСС, в какие сроки планируется провести реставрационные работы.

По данным Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, объектом которого является Ханский дворец, в залах второго этажа необходимо отреставрировать кровлю и перекрытия, восстановить штукатурку и провести ряд иных работ. При этом они будут направлены на максимальное сохранение оригинальных конструкций.

"Второй этаж главного корпуса закрыт более 20 лет из-за состояния, но надеемся, что сможем открыть после реставрации. Это мужская половина, комнаты и гардеробные", - рассказала заведующая отделом Музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Мерьем Сейтумерова.

Дворцовый комплекс был возведен в XVI веке, его общая площадь ранее составляла более 14 га, не считая парков, сейчас - не более 4 га. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства в XVI-XVIII вв., и на сегодняшний день это единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. В состав ансамбля "Ханский дворец" входят 16 объектов культурного наследия федерального значения и один объект культурного наследия регионального значения.

Большая реставрация

Алымчев уточнил, что пока стоит задача завершить весь комплекс реставрационных работ до конца 2023 года.

"Уникальность текущей реставрации в том, что впервые конструктивы восстанавливаются от фундамента до крыши", - пояснила журналистам Сейтумерова.

По ее словам, работы уже завершены в усыпальницах-дюрбе, где похоронены в том числе представители ханской фамилии. Продолжается реставрация библиотечного корпуса, конюшенного корпуса и бань, построенных в XVI веке как городские, функционировавших в структуре дворца и использовавшихся вплоть до 1924 года.

"На следующий сезон нам обещают отдать объект, чтобы мы людям показали бани для простых людей. <…> Для нас это [использовавшиеся технологии] сейчас обычное дело, а тогда было достижением", - сказала Сейтумерова.

Она пояснила, что пар из котельной проходил под полом по трубам, поднимался вдоль стен и выходил сквозь отверстия в потолке - это, по ее словам, напоминает принцип работы римских терм. Здесь сохранились части свинцовых труб, по которым горячая вода попадала в моечную. После реставрации, окончание которой ожидается в мае, бани оборудуют как выставочные залы, будут подготовлены для экспозиции системы труб. Также завершается реставрация конюшенного корпуса и здания, где располагается музейная библиотека.

Роспись как экспонат

Отдельным направлением работы во время реставрации дворца стали поиск и восстановление росписей на внешних стенах и внутри зданий. Только в небольшом библиотечном корпусе обнаружены шесть фрагментов росписи XVIII века: два снаружи и четыре внутри здания. В настоящее время завершено восстановление росписи на фасаде здания, причем исторические фрагменты сохранены и специальным образом законсервированы.

"О том, что росписи есть, реставраторы знали и раньше, но не брались за их восстановление. Однако мы нашли эти сведения и смогли определить участки: часть из них читалась, а часть было незаметно на стене. Был проведен совет в Министерстве культуры, и было решено полностью восстановить облик здания", - рассказала художник-реставратор монументальной живописи Ксения Мокрова.

Работа заняла более полугода: с октября 2020 года велась подготовительная работа, а в мае-июле художники занимались непосредственно росписью. Мокрова отметила, что если восстановить роспись в нижней части здания удалось благодаря сохранившимся фрагментам - это так называемая "сельджукская цепь", имитирующая каменную кладку, то на втором этаже ее воссоздали по фотографиям вековой давности - позднее всю штукатурку сбили.

"Живопись хорошо укрепилась, буквально с начала работ, и особых сложностей не возникло. Мы использовали темперные краски для воссоздания рисунка, материалы для реставрации. <…> На десятилетия это точно должно сохраниться", - добавила она.

Новые площади

Как сообщили в музее-заповеднике, всего после реставрации доступны для экспозиции станут еще 1,5 тыс. кв. м площади дворца в разных корпусах. Сейтумерова сообщила, что на них развернут экспозиции, которых пока нет в музее. Уже определены три из них: выставка монет всех эпох жизни Крыма, выставка восточного оружия и отдельная экспозиция ковров.

"У нас есть коллекция ковров, которых нет ни у кого в музеях в Крыму, и мы это покажем: есть персидский, турецкие, крымские, есть из имущества крымских ханов; ковры, которые изготавливались в Турции, Средней Азии, Иране, на Кавказе и изготовленные в Крыму непосредственно. Это большая редкость, это ценность для любого музея. <...> Эта выставка покажет людям развитие технологий ковров и торговых взаимоотношений Крыма с другими государствами", - уточнила она.

Кроме того, планируется оборудовать специальное помещение для работы с детьми. "Это мастерские, мастер-классы, лекции, обучение. Также иногда у нас проводятся пленэры, а выставлять негде. И здесь можно будет выставить работы детей, непрофессионалов, фотохудожников, проводить камерные мероприятия, приглашать писателей, поэтов, художников, музыкантов", - отметила сотрудница музея.