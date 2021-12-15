Под строительство пятизвездочного отеля в Карелии предложили участок в Медвежьегорске

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 декабря. /ТАСС/. Участок в границах города Медвежьегорска предложили турецкому инвестору под строительство первого в Карелии пятизвездочного отеля. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор корпорации развития республики Марина Кувшинова.

"Мы рассматриваем земельный участок в Медвежьегорском районе, недалеко от лыжного спуска. На сегодняшний день они готовят документацию, чтобы мы могли им помочь [с реализацией проекта]", - рассказала Кувшинова, уточнив, что речь идет об участке в районном центре - городе Медвежьегорске.

Сейчас инвестор представил эскизный проект, который необходимо привязать к конкретному участку. По словам Кувшиновой, строительство потребует согласования с региональным управлением по охране объектов культурного наследия, так как в этом районе в период Великой Отечественной войны проходила линия обороны. Не исключен вариант, что при проектировании туристического комплекса это будет использоваться для формирования дополнительных экскурсионных программ.

"Мы ждем от них [инвесторов] оформления документов. <…> Они говорят о том, что логистически это будет удобно, потому что не так далеко от аэропорта Петрозаводска доехать до Медвежьегорска, где можно разместиться, чтобы затем посетить Кижи, беломорские петроглифы", - добавила директор корпорации.

Инвестор, который имеет опыт в турбизнесе, в том числе построил сеть отелей в Грузии и Турции, планирует вложить более 1,5 млрд рублей в карельский туркомплекс с созданием дополнительных 215 новых рабочих мест.