РПЦ поддержала предложение предусмотреть в законе посещение храмов без QR-кодов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. В Русской православной церкви поддерживают предложение профильного комитета Госдумы предусмотреть посещение без QR-кодов храмов, находящихся в пользовании религиозных организаций, однако при этом предлагают изъять из-под ограничений все культовые здания и сооружения, вне зависимости от того, на каком праве они принадлежат религиозным организациям. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

"Комитет предлагает вывести из-под ограничений посещение культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций. Таким образом, остальные культовые здания и сооружения, которые находятся в собственности религиозных организаций или являются так называемыми самовольными постройками, построенными хозяйственным способом в 1990-е годы и не оформленные вообще ни в пользование, ни в собственность, - эти культовые здания и сооружения вообще выпадают из предмета этого законопроекта, и получается, что на их посещение будут установлены ограничения и нужно будет предъявлять QR-коды", - сказала игумения Ксения.

Она уточнила, что позиция Русской церкви заключается в том, "чтобы все культовые здания и сооружения независимо от того, на каком праве они принадлежат религиозным организациям, были изъяты из-под ограничений".

При этом в Русской православной церкви выступают против предложения профильного комитета Госдумы оставить на усмотрение руководителей регионов вопрос о предъявлении QR-кодов при посещении храмов и планируют провести с комитетом переговоры на эту тему.

"В формулировке комитета говорится, что высшее должностное лицо субъекта федерации может принять иное решение, то есть может все-таки ограничить доступ в культовые здания и сооружения. Такая формулировка тоже вызывает вопросы и обеспокоенность, мы с ней не можем согласиться. Поэтому, скорее всего, мы вступим в переговоры с комитетом для того, чтобы выработать взаимоприемлемую формулировку", - сказала глава правового управления РПЦ.