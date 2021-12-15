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Единая билетная система на базе транспортной карты "Тройка" появилась в 11 регионах

Еще 65 регионов изъявили желание присоединиться к проекту, сообщили в департаменте транспорта Москвы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Одиннадцать регионов России внедрили за год единую билетную систему на базе транспортной карты "Тройка". Еще 65 регионов страны изъявили желание присоединиться к проекту, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Ровно год прошел с запуска единой билетной системы на базе карты "Тройка" в разных городах России. За это время она заработала в 11 регионах. <...> Больше 65 регионов хотят запустить систему у себя", - говорится в публикации.

Билетная система на базе карты "Тройка" работает в транспорте Москвы и Московской области, Тулы и Тульской области, Нового Уренгоя, Комсомольска-на-Амуре, Ульяновска, Пермского края, Ростовской области, республики Карелия и Ленинградской области.

"За год "СберТройка" стала целой инновационной экосистемой. Вот еще несколько новых проектов: мобильное приложение "Моя Тройка", облачный центр обработки данных (ЦОД), сервис оплаты на Северном речном вокзале и на регулярном речном трамвайчике, проект по бесплатной пересадке на метро или МЦК для всех, кто приезжает из Нижнего Новгорода в Москву на вокзал "Восточный", - заключается в посте.

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