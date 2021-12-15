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Военкоматы на Украине переименовали в органы комплектации и соцподдержки

Правительство страны также изменило формулировку о розыске призывников, теперь это будет называться "уточнением местонахождения"

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины в среду на своем заседании изменило правила и порядок призыва в вооруженные силы страны.

"Кабинет министров заменил военные комиссариаты на территориальные органы комплектации и социальной поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Правительство также изменило формулировку о розыске призывников, теперь это будет называться "уточнением местонахождения". При этом возможность привлечения полиции к такому "уточнению" сохранили, как и обязанность полицейских принудительно доставлять уклонистов на призывные участки.

Кроме того, правительство постановило, что лица с инвалидностью, которые не могут свободно передвигаться, не будут вызываться в органы комплектации. Перечень заболеваний еще предстоит отдельно утвердить Минобороны по согласованию с Минздравом. Решение по таким призывникам комиссии будут принимать на основании официальных документов.

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