Президент Сирии встретился с детским омбудсменом РФ Львовой-Беловой

БЕЙРУТ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марию Львову-Белову. Об этом в среду сообщило сирийское агентство SANA.

По его сведениям, в ходе встречи затрагивались "проблемы детей, проживающих в лагерях для беженцев Эль-Холь и Родж" на северо-востоке Сирии. Стороны, как утверждается, обсудили "совместные российско-сирийские шаги и усилия, направленные на то, чтобы вывезти несовершеннолетних лиц из лагерей [для беженцев]", несмотря на противодействие стран Запада в этом вопросе.

Отмечается, что в разговоре сирийский лидер указал на стремление западных стран политизировать этот гуманитарный по своей сути вопрос и "сохранить лагеря в качестве рассадников терроризма и экстремистской идеологии". Асад также добавил, что "параллельно с эвакуацией детей следует принять меры для полного закрытия этих бесчеловечных лагерей".

В свою очередь Львова-Белова подчеркнула "важность развития механизмов сотрудничества между российскими и сирийскими учреждениями в этом вопросе", а также необходимость "обмена опытом с целью [социальной] реинтеграции и реабилитации вывезенных из лагерей российских и сирийских детей".

Проблема присутствия детей иностранного происхождения в Сирии и Ираке возникла из-за того, что граждане многих стран воевали на территории Ближнего Востока на стороне террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами или оказались вместе с матерями в тюрьмах и лагерях для беженцев.

К примеру, в лагере Эль-Холь, где проживают семьи бывших боевиков ИГ, в настоящее время находятся более 60 тыс. человек, из них около 24 тыс. являются сирийцами, почти 30,5 тыс. - иракцами, еще чуть более 9,5 тыс. - гражданами других государств. Российская сторона неоднократно обращала внимание на ситуацию в лагере. Так, в июле начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что ответственность за критическое положение в Эль-Холе несут и европейские страны, не предпринимающие никаких решительных мер по возвращению граждан, воевавших на стороне ИГ. По его словам, неудовлетворительные условия жизни, острая нехватка продовольствия и медикаментов, а также отсутствие прогресса в решении вопроса о возвращении обитателей лагеря в места постоянного проживания провоцируют рост социальной напряженности. Российская сторона не раз указывала и на усиление влияния террористов в лагере, обитатели которого прежде всего дети, подвергаются радикализации.