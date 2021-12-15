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Все новости
Глава Минздрава назвал процент привитых заболевших.
Глава Минздрава назвал процент привитых заболевших.
Глава Минздрава назвал процент привитых заболевших.
Глава Минздрава назвал процент привитых заболевших.
Глава Минздрава назвал процент привитых заболевших.
Пандемия COVID-19

Глава Минздрава назвал процент привитых заболевших. Главное о коронавирусе за 15 декабря

© Эрик Романенко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 103 160 случаев заражения, из них новых — 28 363. За сутки умерло 1 142 человека, за весь период — 292 891. 
  • Глава Минздрава Мурашко заявил, что около 3,9% вакцинированных заболевают ковидом в России. Также он отметил, что механизм выдачи сертификатов по тестам на антитела к коронавирусу прорабатывают.
  • Верховный суд напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски.
  • Власти Томска запретили родителям посещать новогодние утренники.
  • РПЦ считает, что все религиозные организации в пандемию должны быть охвачены мерами господдержки.
  • Центр Гамалеи запатентовал применение средства для защиты детей от COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 991 707 случаев заражения, из них новых — 2 459 (данные оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано 271 646 797 случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Китай передал в дар ЮАР 300 тыс. доз вакцины от COVID-19.
  • Глава Еврокомиссии считает, что "омикрон" может стать доминирующим в ЕС к середине января.
  • Британские власти считают омикрон-штамм самой опасной угрозой за всю пандемию коронавируса.
  • В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний считают, что только вакцинацией распространение "омикрона" в Европе не остановить.
Теги
Пандемия COVID-19
Центр Гамалеи вскоре опубликует данные о способности "Спутника" нейтрализовать "омикрон"
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