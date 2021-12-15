Глава Минздрава назвал процент привитых заболевших. Главное о коронавирусе за 15 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 10 103 160 случаев заражения, из них новых — 28 363. За сутки умерло 1 142 человека, за весь период — 292 891.
- Глава Минздрава Мурашко заявил, что около 3,9% вакцинированных заболевают ковидом в России. Также он отметил, что механизм выдачи сертификатов по тестам на антитела к коронавирусу прорабатывают.
- Верховный суд напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски.
- Власти Томска запретили родителям посещать новогодние утренники.
- РПЦ считает, что все религиозные организации в пандемию должны быть охвачены мерами господдержки.
- Центр Гамалеи запатентовал применение средства для защиты детей от COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 1 991 707 случаев заражения, из них новых — 2 459 (данные оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано 271 646 797 случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Китай передал в дар ЮАР 300 тыс. доз вакцины от COVID-19.
- Глава Еврокомиссии считает, что "омикрон" может стать доминирующим в ЕС к середине января.
- Британские власти считают омикрон-штамм самой опасной угрозой за всю пандемию коронавируса.
- В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний считают, что только вакцинацией распространение "омикрона" в Европе не остановить.