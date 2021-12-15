В Севастополе обнаружили ходы, которые могут быть частью 11-й береговой батареи

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты приступили к изучению ходов, обнаруженных в Севастополе, которые могут быть продолжением казематов 11-й береговой батареи. Об этом рассказала журналистам начальник городского управления охраны объектов культурного наследия Ирина Масликова.

"Обнаружены ходы, предположительно, продолжение казематов 11-й береговой батареи, - сказала Масликова. - Мы приняли решение, что работы на этом участке будут временно остановлены, обследован [объект] и после этого будет принято решение о том, требуется ли корректировка проектных решений по объекту, что будет с подпорной стенкой. Нужно в первую очередь понять, что там внизу, возможны ли исследования в текущее время года и возможны ли исследования этого объекта дальше".

Как отметила начальник управления, далее власти примут решение о признании выявленных ходов самостоятельным объектом культурного наследия или частью уже существующего - 11-й береговой батареи.

По словам председателя региональной общественной организации по сохранению объектов культурного населения "Морской форт" Григория Донца, специалисты обнаружили остатки взрывоопасных и бытовых предметов, свидетельствующих о том, что объект использовался в период Великой Отечественной войны, причем в период обороны города. Говоря о дальнейшей судьбе объекта, Донец отметил, что обследование помещений покажет, возможно ли его присоединение к 11-й береговой батарее.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях находят снаряды той поры.