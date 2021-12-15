Эксперты считают, что только вакцинацией не остановить распространение "омикрона" в Европе

СТОКГОЛЬМ, 15 декабря. /ТАСС/. Дальнейший быстрый рост случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в Европе неизбежен, и одна вакцинация не позволит предотвратить его распространение, необходимо принять меры по сокращению передачи, отмечает в опубликованном в среду заявлении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) его директор Андреа Аммон.

"Мы оцениваем вероятность дальнейшего распространения варианта "омикрон" в ЕС / ЕЭЗ (Европейской экономической зоне) как очень высокую и считаем, что он с большой вероятностью приведет к дополнительным госпитализациям и смертельным исходам в дополнение к тем, которые уже ожидались в предыдущих прогнозах и которые рассматривают только дельта-вариант", - отметила она. По ее словам, эффективность вакцин против тяжелых исходов, вызванных штаммом "дельта", остается высокой, поэтому вакцинация остается ключевым компонентом в снижении воздействия штамма "омикрон" и решении проблемы циркуляции штамма "дельта". "В нынешней ситуации одна вакцинация не позволит нам предотвратить влияние варианта "омикрон", потому что не будет времени устранять пробелы в вакцинации, которые все еще существуют. Крайне необходимо принять решительные меры по сокращению передачи и облегчению тяжелого бремени на системы здравоохранения и защите наиболее уязвимых в ближайшие месяцы", - подчеркнула Аммон.

По данным центра, вакцины уже спасли почти полмиллиона жизней. "Странам следует активизировать усилия по увеличению масштабов полной вакцинации людей, которые еще не вакцинированы или вакцинированы лишь частично, а также как можно скорее назначить бустерные дозы всем лицам, имеющим право на вакцинацию", - подчеркивает Аммон.

При этом приоритетом остается правильное использование защитных масок, дистанционная работа, предотвращение скопления людей в общественных местах, уменьшение скопления людей в общественном транспорте, пребывание дома в случае болезни, соблюдение гигиены рук и органов дыхания и обеспечение надлежащей вентиляции в закрытых помещениях. "Страны могут ожидать значительного увеличения числа случаев заболевания, если они откажутся от этих мер", - напоминает директор европейского центра. По ее словам, в случае вероятных или подтвержденных случаев омикрон-штамма следует уделять первоочередное внимание отслеживанию контактов. Тестирование также остается важным инструментом.