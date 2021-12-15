Тюменские власти возбудили дело после корпоратива блогеров в условиях ковидных ограничений

ТАСС, 15 декабря. Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области возбудил дело об административном правонарушении в отношении одного из баров Тюмени, где в минувшие выходные, по сообщениям СМИ, прошел массовый корпоратив блогеров без соблюдения ковидных ограничений. Об этом сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе региона.

Как ранее сообщали СМИ, 11 декабря в баре Bullwar bar в Тюмени прошел новогодний корпоратив блогеров, где присутствовало около тысячи гостей, многие из которых были без масок. При этом в регионе из-за пандемии коронавируса действуют ограничения, в том числе на работу кафе и ресторанов в ночное время, а также проведение массовых мероприятий.

"По данному факту в отношении ООО "Бар сервис", осуществляющего деятельность в баре Bullwar bar, департаментом возбуждено дело об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в связи с наличием достаточных доказательств проведения мероприятия в ночное время без соблюдения посетителями социальной дистанции, без ношения работниками бара и гостями масок в отношении организации составлен протокол об административном правонарушении.

Рассмотрение дела об административном правонарушении и привлечение к ответственности относится к полномочиям судебных органов. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, отметили в оперштабе.

За минувшие сутки в регионе зарегистрирован 301 случай заражения, всего с начала пандемии зафиксировано 85 475 случаев, выздоровели 67 929 человек.