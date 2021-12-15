В крупнейшем вузе Ставрополья открылся ресурсный центр немецкого языка Гёте-Института

ПЯТИГОРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Ресурсный центр немецкого языка Гёте-Института открылся на базе Пятигорского государственного университета (ПГУ). Он послужит укреплению научно-образовательных и культурных связей между народами России и Германии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе учебного заведения.

"Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации доктор Геза Андреас фон Гайр в торжественной обстановке совместно с ректором ПГУ Александром Горбуновым открыли ресурсный центр немецкого языка Гёте-Института как Центр методического обеспечения преподавания немецкого языка, мультипликации знаний и профессиональных компетенций. Идея открытия Центра родилась в Институте иностранных языков и международного туризма ПГУ, который возглавляет профессор Ирина Акопянц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие центра послужит укреплению научно-образовательных и культурных связей между народами России и Германии. "Для нашего университета, как университета многоцветья языков и культур, это вполне закономерно и является продолжением расширения наших традиций", - подчеркнул ректор ПГУ, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Я очень горд, что сегодня вместе с вами открываю этот центр. Посольство готово оказывать поддержку деятельности центра, ведь такой вклад в общее дело очень важен для немецко-российских отношений", - в свою очередь сказал посол.

По данным пресс-службы, в ПГУ создана широкая сеть из 17 центров языков и культур, выполняющих образовательные, научно-практические и культурно-просветительские функции. Университет успешно взаимодействует со многими странами мира, реализуя международные программы, в том числе с Гёте-Институтом. В университете немецкий язык изучается в основном образовательном процессе в пяти институтах, а также в системе дополнительного образования. Ежегодно немецкий язык в вузе изучают 600-650 человек.