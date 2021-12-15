В Анапе открылась новогодняя ярмарка с игрушками местных мастеров

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Новогодняя ярмарка, где местные мастера продают свою продукцию, начала работать в Анапе. На "Арт-авеню" аниматоры будут проводить детские и взрослые конкурсы, шоу мыльных пузырей, а также состоятся концерты кавер-групп, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в среду.

"Сегодня в рамках мероприятий, посвященных 175-летию присвоения Анапе статуса города, на улице Горького вновь начало работу "Арт-авеню". Каждый день в течение ближайшего месяца больше 30 мастеров анапского арт-сообщества будут предлагать новогодние игрушки и другие изделия, выполненные в самых разных техниках", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ярмарка будет работать до 2 января. Во время действия "Арт-авеню" с детьми будут играть аниматоры, а также будут проводиться конкурсы, шоу мыльных пузырей и выступать кавер-группы.

Анапа - один из популярных курортов России. В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Причина снижения - пандемия коронавируса.