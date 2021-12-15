Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили в Пензенской области до февраля

ПЕНЗА, 15 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса, продлен до февраля. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства региона.

"Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 31 января включительно", - отметили в пресс-службе.

В регионе сохраняется ряд ограничений, введенных из-за пандемии. Посещение театров, музеев, концертных залов, кинотеатров, фитнес-клубов, предприятий общепита и сферы услуг возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или документа о медотводе от вакцинации. Работа кафе и ресторанов ограничена с 23:00 до 6:00.

В Пензенской области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан: работников сферы торговли и услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, образования, сотрудников промышленных предприятий, работников строительной сферы, госслужащих, лиц в возрасте 60 лет и старше.