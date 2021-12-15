В Анапе в честь 175-летия города заложили камень под строительство нового парка

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Камень под строительство парка заложили в пригороде Анапы - поселке Супсех. Торжественная церемония прошла в среду, она была приурочена к 175-летию присвоения Анапе статуса города, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Супсехе заложили камень под строительство парка. В торжественной церемонии, приуроченной к 175-летию присвоения Анапе статуса города, приняли участие председатель Совета Леонид Красноруцкий, вице-мэр Вячеслав Вовк, депутаты Андрей Дубошин и Вреж Атмачьян, глава Супсехского округа Илья Волков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вопрос создания парка был вынесен на народное голосование, где жители приняли решение о его строительства. Также уточняется, что зеленая зона будет названа именем ветерана и почетного жителя Анапы Виктора Мищенко.

Также в пресс-службе добавили, что, по планам, общественное пространство появится в Супсехе в следующем году.

"Продолжается реализация большой программы мэрии и Совета по созданию в каждом населенном пункте Анапы благоустроенных зеленых зон. Этот парк станет очередным важным ее этапом", - приводит пресс-служба слова вице-мэра города Вячаслава Вовка.

Анапа - один из популярных курортов России. В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Причина снижения - пандемия коронавируса.