Центр Гамалеи вскоре опубликует данные о способности "Спутника" нейтрализовать "омикрон"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Центр имени Гамалеи в течение семи дней опубликует свои данные о способности "Спутника V" и "Спутника Лайт" нейтрализовать штамм "омикрон", сообщается в среду на сайте вакцины.

"Нельзя делать выводы об эффективности "Спутника" против омикрон-штамма на основании неправильных образцов сыворотки. В течение следующих семи дней Центр им. Гамалеи опубликует собственные положительные данные, основанные на репрезентативных образцах сыворотки, о нейтрализующих свойствах против [штамма] "омикрон" как для вакцины "Спутник V", так и для однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы", - говорится в сообщении, где отмечено, что в недавно опубликованном небольшом исследовании по эффективности вакцины "Спутник" против штамма "омикрон" намеренно использовались образцы сыворотки, которые не могут быть репрезентативными.