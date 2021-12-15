Песков прокомментировал жалобу Ивана Краско на уборку снега в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Кремль пока не получал письмо 91-летнего народного артиста РФ Ивана Краско с жалобой на уборку снега в Санкт-Петербурге, но такое послание сначала лучше отправить руководству города. Об этом ТАСС заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не получали такого письма. Но, наверное, нужно в первую очередь руководству города, губернатору отправить такое письмо", - сказал Песков агентству ТАСС.

Ранее в среду Краско подтвердил ТАСС, что подписал письмо президенту РФ, в котором пожаловался на качество уборки снега в Санкт-Петербурге. "Я написал, что я <…> старый человек, что зрение у меня неважное, поэтому я без поводыря ходить не могу уже по этим нечищеным сугробам и гололеду. Вышел вчера до театра добраться - повис на сыне буквально. Естественно, когда мне предложили, я говорю: "Да, я с удовольствием подпишу письмо", - рассказал Краско.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. Он снялся более чем в шестидесяти фильмах, в том числе "Принц и нищий", "Блокада", "Конец императора тайги", "Эскадрон гусар летучих", "Сын полка", а также в сериалах. С 1965 года актер работает в театре имени Комиссаржевской в Петербурге.