Проведение новогодних утренников разрешили в школах Пензенской области

ПЕНЗА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Пензенской области разрешили проведение новогодних утренников в образовательных учреждениях при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Разрешено проведение новогодних утренников и "огоньков" в образовательных учреждениях при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований", - отмечается в сообщении.

Родители детей смогут посетить мероприятия по QR-кодам о вакцинации от коронавируса, справке о перенесенном заболевании или медотводе. Совместные мероприятия нескольких классов или групп запрещены, между мероприятиями в помещениях будут проводить дезинфекцию.

"Запрещено проведение для детей елок, массовых праздничных представлений, анимационных программ в фойе, холле зданий, где проводятся спектакли и прочие подобные мероприятия", - отметили в пресс-службе.

В регионе сохраняется ряд ограничений, введенных из-за пандемии. Посещение театров, музеев, концертных залов, кинотеатров, фитнес-клубов, предприятий общепита и сферы услуг возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или документа о медотводе от вакцинации. Работа кафе и ресторанов ограничена с 23:00 до 06:00.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 97 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 73 198 пациентов выздоровели, 4 457 человек умерли.