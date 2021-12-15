ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля, основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников - с 21 апреля по 2 июля. Соответствующие приказы Минпросвещения и Рособрнадзора опубликованы в среду на официальном портале правовой информации.

Как следует из документов, досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями состоится с 21 апреля по 17 мая, основной - с 20 мая по 2 июля. Также запланирован дополнительный период 5-24 сентября. Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями - с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.