В РПЦ заявили, что соотечественники за рубежом нуждаются в защите от дискриминации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Создание безопасной среды и своего рода убежищ в кризисных ситуациях для российских соотечественников за рубежом, учитывая имевшиеся случаи насилия и дискриминации в их отношении, должно стать приоритетом в работе государства и общественно-церковном взаимодействии. Такое мнение высказал в среду секретарь по делам дальнего зарубежья Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев.

"Эта тема периодически появляется в общественном пространстве, в общественном дискурсе, в СМИ, и связана она со случаями насилия в отношении соотечественников, случаями дискриминации в отношении наших зарубежных братьев и сестер, и, на наш взгляд, эта тема требует отдельной, серьезной работы государства с привлечением и религиозных структур, и организаций, и общественных сил. <...> Сегодня необходимо создание такой сферы и среды безопасности, которая позволяла бы нашим зарубежным братьям и сестрам чувствовать себя защищенными", - сказал Звонарев, выступая на IV Всероссийском форуме "Право. Религия. Государство".

Он признал, что пока в этой сфере "не все благополучно", и сегодня это направление церковно-государственного и государственно-общественного взаимодействия является "весьма актуальным и востребованным". "Мы надеемся, что в области государственного законодательства будут предприняты шаги, которые бы позволяли обеспечить права наших зарубежных соотечественников и создать возможности для некоторого убежища, что ли, в кризисных ситуациях для тех людей, которые нуждаются в этой защите", - сказал священник.

Он отметил, что зарубежные приходы Русской православной церкви уже неоднократно служили такими убежищами, когда человек, оказавшийся в кризисной ситуации, мог там получить помощь, в том числе найти временный кров над головой, место, где он мог бы переночевать, получить пропитание, встретить участливое к себе отношение.

"Но такие единичные случаи являются все-таки индивидуальным проявлением христианского милосердия, а мы хотели бы, чтобы такие случаи встречали бы системную поддержку, в результате бы системной работы государства. А чтобы так было, такое содействие соотечественникам, создание безопасной среды должно стать, с нашей точки зрения, частью государственной политики в области поддержки соотечественников. Вне зависимости от того, где человек проживает, на каком континенте и в какой стране, и с какого рода сложностями он встречается, - чтобы он знал, что он может всегда обратиться по адресу и ему помогут", - заключил Звонарев.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о том, что обеспокоена давлением на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей и призвала международных правозащитников обратить внимание на факты попрания прав российских соотечественников в США. Также она сообщила, что граждане РФ, проживающие за рубежом, ежегодно направляют в аппарат омбудсмена более тысячи обращений, в том числе из Украины, Турции, США, Германии, Прибалтики. По словам Москальковой, обращения касаются нарушений избирательных прав, ограничения возможности пользоваться русским языком, сохранения института негражданства, незаконного уголовного преследования, запрета для вышедших замуж за иностранцев женщин общаться со своими детьми и других вопросов.