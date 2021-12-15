В Хорватии продлили ограничительные меры до 31 декабря

ЗАГРЕБ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Хорватии во избежание пятой волны распространения новой коронавирусной инфекции приняли решение продлить до 31 декабря срок действия ограничительных мер. Об этом сообщил в среду на заседании правительства вице-премьер, министр внутренних дел республики Давор Божинович.

"По опыту мы знаем, что если омикрон-штамм будет распространяться значительнее, чтобы он относительно быстро смог стать доминирующим вариантом и дать старт пятой волне, то нам это, к сожалению, не открывает возможности подумать о смягчении каких-то ограничений, - подчеркнул Божинович. - Сегодня национальный штаб [гражданской защиты] принимает семь решений, которые продлеваются до 31 декабря".

По словам вице-премьера хорватского правительства, в решениях штаба имеется изменение, касающееся необходимости согласования с муниципальными властями возможности проведения массовых мероприятий на открытом воздухе с более чем 100 участников.

"Решение о временном запрете въезда в Хорватию больше не распространяется на территорию Гонконга", - также добавил Божинович.

Первый случай заражения коронавирусом в республике был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано свыше 662 тыс. инфицированных, почти 627 тыс. пациентов выздоровели, 11 779 человек в результате осложнений умерли.