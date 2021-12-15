В Беслане открыли бюст погибшему во время теракта учителю школы Ивану Каниди

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 декабря. /ТАСС/. Бюст героически погибшему во время теракта учителю первой школы в Беслане Ивану Каниди открыт во дворе школы-интерната его имени. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства Республики Северная Осетия.

"Председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев принял участие в торжественном мероприятии по случаю открытия бюста Ивану Каниди, учителю школы № 1 городац Беслана, геройски погибшему в результате террористического акта 3 сентября 2004 года", - говорится в сообщении. Для участия в церемонии в Северную Осетию прибыла чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в РФ Екатерини Нассика.

Во дворе школы-интерната имени И. К. Каниди, где теперь установлен бюст, собрались учащиеся и педагогический коллектив, представители министерства по делам национальностей региона, общественности республики, Комитета "Матери Беслана", греческого общества. Участники церемонии почтили минутой молчания учителя физкультуры, который ради спасения своих учеников не пожалел своей жизни. "Эта школа продолжает благородное дело замечательного учителя Ивана Константиновича Каниди, воспитывая будущих спортсменов. И, конечно, ученики школы - и нынешние, и будущие - должны знать и помнить педагога, который проявил исключительное мужество в страшные дни бесланского теракта, и именем которого названо это учебное заведение", - сказал, выступая перед собравшимися, Борис Джанаев.

Председатель правительства выразил благодарность послу Греции в РФ за особое отношение к республике, греческому обществу "Прометей" во главе с Юрием Асланиди - за внимание к школе-интернату. Джанаев отметил мецената Владимира Кайшева за помощь в реализации идеи создания бронзового бюста. Посол Греции поблагодарила Джанаева за чуткое внимание к вопросам национальной политики, за пристальный интерес к работе греческой диаспоры Северной Осетии. Состоялось возложение к подножию бюста живых цветов, затем для гостей школы провели экскурсию по зданию.

Как отмечается, Иван Каниди 1 сентября 2004 года оказался в захваченном террористами спортзале школы №1 города Беслан. "Когда ему вместе с несколькими заложниками, которых боевики согласились отпустить, предложили уйти, пожилой учитель отказался. Все три дня он, рискуя жизнью, помогал детям и их матерям, а 3 сентября, после того, как в спортзале прогремели взрывы, Иван Каниди в схватке с одним из террористов сумел отобрать у него автомат, однако боевик успел выхватить пистолет и выстрелить первым. Ивану Каниди было 74 года", - говорится в сообщеии.

В 2010 году в Беслане в рамках совместного проекта программы развития ООН и Правительства РСО - Алания при поддержке правительств Норвегии и Греции была построена школа-интернат со спортивным уклоном имени Ивана Каниди. Директором учебного заведения работает сын героя - Константин Каниди. В школе обучаются 325 учеников и созданы все условия для подготовки будущих спортсменов.