ЮНЕСКО внесла индуистский фестиваль Дурга-пуджа в список культурного наследия человечества

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 декабря. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла в репрезентативный список нематериального культурного наследия фестиваль Дурга-пуджа - один из главных индуистских праздников, посвященный богине Дурге. Об этом говорится в сообщении ЮНЕСКО, опубликованном в среду на странице организации в Twitter.

Десятидневный фестиваль ежегодно проводят в сентябре или октябре в честь богини-матери Дурги, супруги Шивы. Особый размах праздник имеет в городе Калькутта - административном центре штата Западная Бенгалия на востоке Индии. При этом праздник справляют и в других местах страны, а также в других государствах. За несколько месяцев до фестиваля небольшие ремесленные мастерские лепят образы многорукой Дурги из необожженной глины, добытой из реки Ганга. В день начала торжеств на глиняных изваяниях рисуют глаза, чтобы "оживить" богиню. На десятый день вылепленные образы погружают в реку, откуда пришла глина, тем самым символизируя циклическое возвращение к первооснове.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что внесение праздника Дурга-пуджа в список ЮНЕСКО - "предмет огромной гордости и радости для каждого индийца". "Дурга-пуджа подчеркивает лучшее из наших традиций и нравов. А Дурга-пуджа в Калькутте - это незабываемый опыт, который должен испытать каждый", - написал Моди в Twitter.

Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества в настоящее время включает около 500 элементов. ЮНЕСКО постоянно пополняет этот список, включая в него обычаи, знания и навыки из разных стран и регионов, передаваемые из поколения в поколение. Среди наиболее заметных видов нематериального культурного наследия можно выделить устные традиции, социальные практики, различные ритуалы и праздники.