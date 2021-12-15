Одобрены два новых федпроекта по стратегическим инициативам правительства России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Проектный комитет по национальному проекту "Наука и университеты" одобрил два новых федеральных проекта по стратегическим инициативам правительства России в сфере образования и науки - "Платформа университетского технологического предпринимательства" и "Передовые инженерные школы". Об этом в среду сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Одобрены два новых федеральных проекта "Передовые инженерные школы" и "Платформа университетского технологического предпринимательства". Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Федеральные проекты созданы на основе двух одноименных стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" направлен на поддержку студенческих стартапов и раскрытие предпринимательского потенциала молодежи, отметил Чернышенко. Проект состоит из четырех направлений: массовое вовлечение студентов в технологическое предпринимательство и приобретение ими необходимых компетенций, создание инфраструктуры для апробации идеи и запуска стартапов, принятие механизмов грантовой и нефинансовой поддержки студентов-предпринимателей, создание долгосрочных стимулов для перехода инвесторов с поздних стадий инвестирования в ранние стадии.

"В рамках федпроекта до 2024 года планируется создать в вузах 15 пилотных университетских стартап-студий, провести 450 акселерационных программ поддержки проектных команд и студенческих инициатив по формированию инновационных продуктов. Таким образом, 4,5 тыс. студентов получат поддержку своих стартапов. Более 180 тыс. молодых ребят приобретут новые компетенции в сфере предпринимательства", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

"Передовые инженерные школы"

Федеральный проект "Передовые инженерные школы" направлен на подготовку квалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. По словам Чернышенко, реализация проекта позволит оперативно и эффективно выполнить задачу президента по модернизации российской экономики и ее цифровой трансформации.

"Для нас важно повысить у выпускников вузов уровень профессиональных компетенций. Во время обучения они должны получить практические навыки, которые действительно будут востребованы на предприятиях реального сектора экономики. Поэтому одним из ключевых компонентов данной инициативы является проект по созданию 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. К преподаванию будут привлечены действующие инженеры, которые помогут молодым людям овладеть наукоемкими, цифровыми и мультидисциплинарными технологиями. По окончании подготовки студенты также будут знать экологические стандарты и запросы экономики, уметь работать в кросс-функциональных командах", - отметил Чернышенко.

Подготовка будет вестись по актуальным направлениям развития техники и технологий. Это цифровое проектирование и моделирование, разработка и применение цифровых двойников, передовые производственные технологии, новые материалы и робототехника, технологии беспроводной связи и "интернета вещей", искусственный интеллект и большие данные, беспилотные транспортные системы и так далее, сообщили в аппарате.