Губернатор Ямала объявил 2022 год в регионе Годом экологии

ТАСС, 15 декабря. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в среду объявил 2022 год в регионе Годом экологии.

"2022-й - Год экологии на Ямале. Это поддержка волонтерских отрядов, развитие заказников, экологические интенсивны для ямальцев, проектирование и строительство трех мусоросортировочных комплексов", - написал глава округа в своем Instagram-аккаунте по итогам прямой линии.

На Ямале регулярно реализуются экологические проекты, например, очистка волонтерами острова Вилькицкого, села Мыс Каменный и Харасавэйского месторождения. Кроме этого, в регионе планируется организация карбонового полигона с Центром по улучшению экологической ситуации в Арктике и создание трех кластеров по обращению с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время в регионе проводится мониторинг численности моржей на побережье Карского моря и других животных.

2021 год на Ямале был объявлен Годом талантов.