Дума обсудит в первом чтении введение QR-кодов для посещения общественных мест

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении резонансный законопроект об использовании сертификатов c QR-кодами о прививке от коронавируса для посещения общественных мест. В заседании примут участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая представит инициативу, а также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сертификаты по антителам и QR-коды на транспорте. О чем говорили на заседании в Госдуме

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на жд- и авиатранспорте. Второй законопроект был снят с рассмотрения Госдумы.

Как пояснили ранее в кабмине, поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли "с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации". Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Как отмечали в кабмине, при этом "решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти". Те, у кого нет смартфона или аккаунта на портале госуслуг, смогут получить бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ. Закон в случае его принятия должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

"При введении по решению президента РФ высшим должностным лицом субъекта РФ мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции органы исполнительной власти субъекта РФ обеспечивают гражданам возможность посещения мест проведения массовых и других мероприятий, организаций культуры, общественного питания, розничной торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, аптечных организаций) и иных расположенных на территории субъекта РФ объектов, перечень которых определяется решением высшего должностного лица субъекта РФ <...> только при предъявлении гражданином документации", - гласит текст законопроекта. Речь о документации, подтверждающей наличие прививки, медотвода либо перенесенную болезнь, вместе с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

Военные и иностранцы

Законопроект предусматривает особый порядок допуска в общественные места военнослужащих и приравненных к ним лиц в целях защиты информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами. Так, военнослужащие и приравненные к ним лица смогут предъявлять особый документ, подтверждающий их вакцинацию, перенесенное заболевание или наличие противопоказаний к прививке. Форму такого документа и порядок его выдачи должно определить Минобороны или федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Согласно законопроекту, порядок посещения общественных мест иностранцами, привитыми зарубежными вакцинами, определит главсанврач РФ. Иностранным гражданам по-прежнему необходимо будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, для них в случае принятия законопроекта ничего не изменится, объяснила ранее Голикова.

Законопроект ждет обсуждение и дополнения

Документ сразу после его внесения в Госдуму вызвал широкий общественный резонанс. Президент России Владимир Путин 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сказал, что инициатива кабмина является рамочной, ее предстоит проработать в том числе с регионами, власти постараются не допустить "никаких опрометчивых решений".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в преддверии первого чтения обсудила законопроект с думскими фракциями и комитетами. Она ответила на основные вопросы, тревожащие общественность, в том числе о судьбе переболевших коронавирусом неофициально и привитых иностранными вакцинами. Голикова сообщила, что россияне, которые переболели ковидом, но не обращались за медицинской помощью, смогут сдать тесты на антитела и получить соответствующий сертификат, при этом уровень антител не будет иметь значения. По ее словам, сертификаты после теста на антитела смогут получить и те россияне, которые привились иностранными вакцинами от коронавируса, или вакцинировались "Спутником V" за рубежом. Кроме того, в скором времени в ковидном сертификате появятся данные о временном или постоянном медицинском отводе от вакцинации наряду с информацией о сделанной прививке или перенесенной болезни.

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во вторник рекомендовал палате поддержать законопроект в первом чтении, положительные заключения дали и комитеты-соисполнители: по охране здоровья, по обороне, по промышленности и торговле. К первому чтению инициативы профильный комитет подготовил проект постановления Госдумы с вопросами, которые предлагается проработать кабмину до второго чтения. В их числе - возможность посещения храмов без предъявления QR-кода, а также входа в МФЦ по ПЦР-тесту.

Как сообщал ранее председатель комитета Василий Пискарев, Госдума не успеет принять закон до конца года. Регламент предусматривает, что в случае принятия в первом чтении законопроект перед вторым чтением уйдет в рассылку на месяц для сбора предложений и поправок. "Мы не гоним, не торопимся", - подчеркнул депутат.