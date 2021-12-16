Госдума обсудит продление дачной амнистии и создание "Роскадастра"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит во втором чтении законопроекты о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года, а также о создании публично-правовой компании "Роскадастр".

Первым законопроектом предлагается установить более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет.

Законопроект гласит, что до 1 марта 2031 года гражданин, который использует для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного пункта, сможет рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, где его дом расположен. Речь при этом идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В законопроекте обозначен перечень документов для обращения за правом собственности на землю.

Поправками ко второму чтению уточняется, что дачная амнистия не будет распространяться на особо охраняемые территории.

Кроме этого, в повестку заседания вошло второе чтение законопроекта о создании публично-правовой компании "Роскадастр". Документом предлагается создать единое предприятие полного цикла, оптимизировать организационную структуру и принципы функционирования подведомственных учреждений Росреестра - ФГБУ "ФКП Росреестра" и ФГБУ "Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных", а также акционерных обществ "Роскартография" и "Ростехинвентаризация - БТИ".

Новая компания будет вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах, займется геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, научной и исследовательской деятельностью.