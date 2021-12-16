Вильфанд предупредил москвичей об аномальном похолодании с 20 декабря

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Аномальное похолодание начнется в Москве с понедельника. Крупный циклон обусловит понижение температуры до 17-21 градуса мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник начинаются кардинальные изменения в погоде. Это связано с тем, что циклон, даже циклонище, который будет находиться к северо-востоку от Москвы, будет ее определять. Понижение температуры будет в ночь на понедельник до минус 6-11 градусов. Примерно такая же температура и днем прогнозируется", - рассказал он.

По словам Вильфанда, во вторник похолодание только усилится, погода станет "по-настоящему холодной". "Температура будет уже минус 16-21 градус ночью, а днем - минус 12-17 градусов. Предварительные расчеты говорят, что и в среду повышения температуры ожидать не стоит", - сообщил он.

Метеоролог отметил, что такой температурный фон на 5-6 градусов ниже нормы.