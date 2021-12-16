Макрон допустил введение в будущем обязательной вакцинации от коронавируса

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что в будущем вакцинация от коронавируса может стать обязательной. В то же время он заявил, что для детей младше 11 лет данная процедура остается на усмотрение родителей.

"Мы почти подошли к моменту обязательной вакцинации, когда более 90% тех, кто должен быть привит, уже привиты. Вполне вероятно, что мы перейдем к регулярной ревакцинации", - сказал он в среду в интервью телеканалу TF1.

Глава государства подтвердил, что гипотетическая возможность включения прививки от ковида в список обязательных существует. В то же время он заявил, что необходимо будет следить за ситуацией " на протяжении ближайших недель".

"По поводу детей от пяти до 11 лет: мы исповедуем абсолютно прозрачный подход. Медицинские власти объяснили уже, что вирус особенно активно распространяется среди детей. Я думаю, что это (вакцинация детей) было бы желательно, но остается на усмотрение родителей", - подчеркнул Макрон. Он добавил, что необходимо информировать родителей об опасности распространения коронавируса среди детей. Президент отметил, что, несмотря на низкую вероятность развития тяжелой формы заболевания у детей, "в последние недели было зафиксировано несколько десятков случаев".

В среду официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что уже несколько дней средняя заболеваемость ковидом во Франции находится на рекордно высоком уровне - 500 случаев на 100 тыс. жителей за неделю. По данным Национального агентства общественного здравоохранения при Минздраве республики, среди детей от шести до 10 лет этот показатель превышает 1 тыс. случаев на 100 тыс. жителей в неделю. За последние сутки во Франции было выявлено 65,7 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным Минздрава за 15 декабря, 52,3 млн человек получили хотя бы одну дозу препаратов от коронавируса, из них 51,3 млн прошли полный курс вакцинации. Ревакцинировались 16,6 млн французов, при этом глава Минздрава Оливье Веран заявил, что до 25 декабря рассчитывает довести это число до 20 млн.