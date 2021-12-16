Французское географическое общество отпраздновало 200-летие под русскую "Калинку"

ПАРИЖ, 16 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Торжественная церемония в честь 200-летия Французского географического общества - старейшего в мире - собрала сотни гостей в большом амфитеатре парижской Сорбонны в среду вечером. В ходе мероприятия представитель Русского географического общества (РГО) в Париже получила творческую премию, а оркестр Республиканской гвардии Франции развлекал зал классическими композициями, завершив церемонию русской "Калинкой", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня наше общество празднует свой 200-летний юбилей, и я могу с радостью и удовлетворением отметить, что познания в области географии сейчас необходимы, как никогда. Наша главная миссия - приумножать и распространять географические знания, в том числе среди молодежи", - заявил глава Французского географического общества Жан-Робер Питт.

В ходе мероприятия со сцены к залу обращались представители научных кругов и общественные деятели. Среди них был астронавт Тома Песке, который подарил обществу ряд фотографий разных уголков Земли, которые он сделал, находясь на борту Международной космической станции. Также со сцены выступил директор веломногодневки "Тур де Франс" Кристиан Прюдомм, личный представитель президента Франции Эмманюэля Макрона в гострономической отрасли и бывший шеф-повар Елисейского дворца Гийом Гомез, а также князь Монако Альбер II.

Особым событием стал перформанс французского парфюмера Франсиса Куркджияна, который предложил зрителям в зале уникальный опыт путешествия по Франции через ароматы. Каждому зрителю на входе заранее раздали буклет с пропитанными парфюмом полосками, каждая из которых обладает особым ароматом трав и цветов, растущих на территории страны.

Российский лауреат

Организаторы провели специальную церемонию для победителей творческого конкурса L'Amour de geographie (фр. "Любовь к географии"), приуроченного к 200-летию общества. Всего было три категории: брошюры, тексты и фильмы. Среди лауреатов оказалась и глава парижского отделения РГО Дарья Лойола, ее наградили за ее текст об Амурской области.

"Для меня это было несколько неожиданно, - поделилась она в беседе с корреспондентом ТАСС. - Когда был объявлен конкурс, мы как раз работали с РГО над созданием нашего центра во Франции и мне предложили принять в нем участие. Единственная категория, в которую я могла что-то предложить, это текст, и я написала рассказ про свою родную Амурскую область, упомянула первооткрывателя [Владимира] Арсеньева, проводника его экспедиции Дерсу Узала, писателя [Григория] Федосеева и разные вещи, которые для французского читателя могли бы показаться экзотикой. Также я дополнила его фотографиями из личного архива и от друзей".

"Сегодня и вчера прошли замечательные церемонии, к сожалению, делегация Русского географического общества не смогла приехать в Париж из-за санитарных ограничений, чтобы лично отдать дань уважения вашей старейшей организации", - сказала она, принимая награду из рук представителей французского общества.

Музыкальный тур вокруг света

Выступления участников мероприятия перемежались классическими партиями в исполнении оркестра Республиканской гвардии Франции. Начав с гимна Франции - "Марсельезы", - они радовали аудиторию интерлюдиями с разных концов света. В частности, они исполнили произведения композитора африканской музыки Джонни Клегга, американского дирижера и композитора Леонарда Бернстайна, аргентинского композитора Астора Пьяццоллы и китайского композитора Ли Хуаньчжи.

Финальным аккордом праздника стала русская "Калинка". Дирижер оркестра полковник Франсуа Буланже, отвечая на вопрос ведущего о том, почему именно "Калинка", ответил в шутливой манере: "А почему бы и нет?" - сказал он. "На мой взгляд, это весьма праздничная песня, которая дарит хорошее настроение", - добавил Буланже.

Во время исполнения композиции весь зал хлопал в такт ускорявшейся музыке, зрителей активно поддерживал и сам дирижер. Едва прозвучали последние ноты, зал разразился продолжительными аплодисментами, многие приветствовали музыкантов стоя.

Старейшее географическое общество

Французское географическое общество было основано 15 декабря 1821 года и является одним из старейших научных сообществ во Франции.

Оно стало первым в мире общественным объединением подобного рода. После него аналогичные сообщества были зарегистрированы в Берлине (1828), Лондоне (1830), Франкфурте (1836) и в Санкт-Петербурге (1845).