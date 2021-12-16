Генсек ООН сдал отрицательный тест на коронавирус

ООН, 16 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сдал в среду отрицательный тест на наличие коронавируса. Об этом сообщили в его офисе.

Ранее стало известно, что официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик заразился коронавирусом и ушел в самоизоляцию.

"У генерального секретаря нет симптомов, он сдал сегодня отрицательный тест", - отметили в офисе. Вместе с тем в качестве меры предосторожности решено провести запланированное на четверг выступление генсека ООН перед прессой в видеоформате.

Стефан Дюжаррик находился на рабочем месте в штаб-квартире ООН во вторник и провел брифинг для журналистов. На прошлой неделе Антониу Гутерриш провел в самоизоляции два дня после того, как у него был заподозрен коронавирус. Последующий тест на инфекцию показал отрицательный результат. В Нью-Йорке ранее были зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.