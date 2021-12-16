AP: новая публикация данных об убийстве Кеннеди вряд ли прольет новый свет на дело

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Опубликованные в среду документы, связанные с расследованием убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, вряд ли содержат данные, которые могли бы пролить совершенно новый свет на это дело. К такому первоначальному выводу пришло агентство Associated Press.

По его оценке, в данный момент нет никаких свидетельств того, что эти записи содержат новые откровения, которые могли бы радикально изменить понимание общественностью событий, связанных с убийством Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года стрелком Ли Харви Освальдом. При этом, как отмечает агентство, публикации очередной порции материалов с нетерпением ожидали историки, а также другие заинтересованные этими событиями люди, скептически относящиеся к версии о том, что "убийство, изменившее ход американской истории", могло быть "совершено неуравновешенным молодым человеком с заказанной по почте винтовкой" в руках.

Ранее в среду Национальное управление архивов и документации США опубликовало на своем сайте очередную порцию засекреченных до этого материалов, касающихся расследования дела об убийстве Кеннеди. Речь идет о полутора тысячах документов. В их числе тысячи страниц различных записок, следственных отчетов и прочей документации, подготовленной ЦРУ, ФБР, Госдепом и Пентагоном. В большинстве из них фигурирует официально считающийся убийцей Кеннеди Освальд, есть также материалы, связанные с его супругой - уроженкой СССР Мариной Освальд. Некоторые документы касаются Кубы, а также СССР, что свидетельствует о том, что американские спецслужбы изучали различные гипотезы о связи Москвы с этим убийством.

Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас). Правительственная комиссия, сформированная по следам преступления, пришла к выводу, что его совершил убийца-одиночка Ли Харви Освальд и что речь не идет о широкомасштабном заговоре. Однако не все в США приняли официальную версию. Существует ряд конспирологических теорий, подвергающих сомнению выводы комиссии и представляющих альтернативные версии убийства, в том числе заговор американских или советских спецслужб, однако ни одна из них не доказана.