Глава СПЧ: в России нужна система рекрутинга россиян, аналогичная механизмам для мигрантов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал создать в российских регионах систему рекрутинга для соотечественников по аналогии с механизмами, работающими для трудовых мигрантов. Подобный механизм поможет привлечь на высокооплачиваемые позиции граждан из регионов с маленькими зарплатами, рассказал он в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

"Существует мощная система, обслуживающая миллионы трудовых мигрантов. Ничего похожего на систему рекрутинга в российских регионах нет. Надо ее создать. Надо попытаться привлечь на стройки, например, российских граждан из небогатых регионов, где, в общем, плохо с работой. Формально безработицы нет, а на самом деле люди получают очень небольшие деньги. Мы призываем такую систему создать", - сказал он.

Фадеев привел в пример уровень зарплат плиточника (100 тыс. рублей), электрогазосварщика (85 тыс.), а также средний заработок курьеров (70 тыс.) в трех регионах РФ. При этом, отметил он, медианная зарплата в Оренбургской области составляет 19,7 тыс. рублей, в Чувашии - 17,4 тыс., Курганской области - 17,8 тыс., Мордовии - 17,8 тыс. "Каждый мигрант, который сюда прибывает, не остается без внимания - есть какие-то специальные институты, официальные и нет. Ему предлагают работу, объясняют, как ему зарегистрироваться, предлагают жилье", - пояснил глава СПЧ.

Как сообщала ранее вице-премьер России Татьяна Голикова, в ближайшие 10 лет численность занятых в экономике россиян сократится более чем на 1 млн человек, при этом произойдет вымывание самой активной на рынке труда возрастной категории - граждан в возрасте от 30 до 44 лет.