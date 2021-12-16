Дорогу до рыболовецкого поселка на Камчатке закрыли до 20 декабря

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Ограничение движения для автомобилей до поселка Октябрьский на Камчатке продлено до 20 декабря, сообщается на сайте краевого правительства.

"В связи с ликвидацией последствий штормовых явлений Охотского моря, размывом, переувлажнением и разупрочнением земляного полотна, проведением восстановительно-ремонтных работ закрыто движение для всех видов транспортных средств до 12:00 20 декабря 2021 года на участке между 115-м и 129-м км автомобильной дороги Усть-Большерецк - п. Октябрьский (Октябрьская коса)", - говорится в сообщении.

Из-за ураганного ветра и большой приливной волны несколько участков дороги на Октябрьский оказались размытыми. Подрядная организация приступила к ремонту.