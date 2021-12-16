На Таймыре планируют создать оптовый центр для обеспечения северян продуктами

КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Создание оптово-логистического продовольственного центра планируется в 2022 году в Дудинке на севере Красноярского края для укрепления продовольственной безопасности территории. Об этом ТАСС сообщил член комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Заксобрания края Сергей Сизоненко.

Строительство центра должно решить вопрос обеспечения Норильска и поселков Таймыра свежими и недорогими продуктами с юга края. Как сообщалось, цены на севере региона в два-три раза выше, чем в Красноярске. Так, помидоры в среднем продаются по стоимости до 140 рублей, огурцы - за 70 рублей, картофель - 75 рублей за килограмм. В зимний период стоимость овощей может вырастать еще в два-три раза.

"В 2022 году будет производиться большая работа по созданию в городе Дудинке оптово-логистического центра. Планируется, что этот центр будет работать для того, чтобы продукция, которая производится в южных районах Красноярского края, доставлялась через него в северный районы, а северная продукция, мясо, рыба могла поступать на юг <...>. Я считаю это еще одним из важных моментов по продовольственной безопасности", - сказал Сизоненко.

По его словам, это будет большой траснпортно-логистический центр, где может храниться более 30 тыс. тонн продуктов питания как длительного хранения, так и плодоовощной продукции. Кроме того, на север Красноярского края заходит все больше подрядчиков, и важно чтобы их рабочие были гарантированно обеспечены продуктами питания.

Собеседник агентства добавил, что в крае многомиллиардная поддержка сельских производителей, работающих в южных и центральных районах. Однако на севере это ощущается слабо. На прилавках таймырских магазинов в основном представлена продукция из других регионов, в Дудинке и Норильске доля продуктов с юга края не более 2%.

В Норильске и в Таймырском муниципальном районе живут более 200 тыс. человек.