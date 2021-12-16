МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет в штатных условиях гражданского аэропорта

ИРКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Новый российский авиалайнер МС-21-300 совершил первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта и впервые совершил посадку в аэропорту Иркутска. Об этом в четверг сообщила пресс-служба аэропорта.

"Впервые в международном аэропорту Иркутска посадку совершил российский авиалайнер МС-21-300. <…> Первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошел успешно. Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4 000 км, приземлился в Иркутске 15 декабря в 19:30 (14:30 мск)", - говорится в сообщении.

Во время контрольных испытаний в аэропорту Иркутска экипаж самолета испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации. Сотрудники иркутского аэропорта во время прилета и вылета самолета оказали техническую помощь персоналу по наземному обслуживанию. Специалисты осмотрели судно на наличие внешних повреждений и отбуксировали на стоянку.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса, собирается на Иркутском авиационном заводе. Оснащение лайнера предусматривается двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140), он получил индекс МС-21-300. Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, а первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года. Минпромторг России рассчитывает на окончание сертификации самолета МС-21 до конца 2021 года.