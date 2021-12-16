В Благовещенске готовность моста через реку Зея составила более 50%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Строители автомобильного моста через реку Зея в Амурской области выполнили работы более чем на 50%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства области.

Новый автомобильный мост через Зею строится примерно в километре от существующего, который находится в аварийном состоянии. Деньги на его строительство выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина. Его строительство началось в 2020 году, движение по нему планируют открыть в 2022 году.

"По итогам года мы видим готовность объекта на 52%. Сегодня работаем одновременно на пяти мостовых опорах. Они в разной степени готовности: от подготовительных работ до сооружения непосредственно тела опор", - цитирует пресс-служба слова руководителя проекта - руководителя ОП "Зея" компании "БТС-мост" Эдуарда Давыдова.

Кроме того, Давыдов отметил, что, несмотря на летний паводок и поздний ледостав, работы идут в графике. В зависимости от ситуации специалисты оперативно реагируют и пересматривают технические решения, принимают все необходимые меры.

Проект мостового перехода предусматривает возведение 26 опор и вантовой конструкции. Его общая протяженность - девять километров, из которых два километра - мостовая часть, семь - подходы. На мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. По предварительным оценкам, реализация проекта разгрузит существующую переправу на 40-60%, что позволит амурчанам с большим комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой.