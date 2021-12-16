Экс-глава Боливии жалуется на побои в тюрьме

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 декабря. /ТАСС/. Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес подверглась избиению в тюрьме. С таким утверждением выступила в среду ее дочь Каролина Рибера.

"Несколько минут назад на мою мать Жанин Аньес напали в тюрьме Мирафлорес. На нее напала и избила лейтенант Дюран", - написала Рибера на странице Аньес в Twitter. По словам дочери, родственникам экс-главы государства не предоставляют информацию о состоянии ее здоровья.

Министерство внутренних дел Боливии выпустило заявление, в котором отрицает применение силы сотрудниками тюрьмы. "Мы категорически опровергаем эту безосновательную публикацию, которая была сделана со злым умыслом, и сообщаем о неподобающем поведении Аньес, оскорбившей сотрудника полиции, который пытался предоставить ей информацию, которую она сама запрашивала", - заявило МВД.

Аньес находится под стражей с 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В ноябре 2019 года экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.