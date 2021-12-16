СМИ: Пакистан в декабре получил 15 млн доз вакцины китайской компании Sinovac

ИСЛАМАБАД, 16 декабря. /ТАСС/. Пакистан в декабре получил от Китая 15 млн доз вакцины от коронавируса производства компании Sinovac.

Как сообщает в четверг газета The Express Tribune, вакцины были доставлены в Исламабад из Пекина пятью спецрейсами авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии". Последняя партия китайских вакцин прибыла в пакистанскую столицу 15 декабря. Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями передало полученные китайские вакцины министерству здравоохранения страны.

Эти препараты будут использованы в Пакистане для иммунизации подростков от 12 лет и старше. До этого указанную возрастную группу разрешено было прививать только препаратами американской компании Pfizer.

По данным пакистанского Командно-оперативного центра по борьбе с распространением COVID-19, к настоящему времени 25% населения Пакистана получило две дозы вакцины, общее количество привитых в стране с населением свыше 227 млн человек достигло 85,7 млн. 90% используемых в Пакистане препаратов для вакцинации были получены из Китая, отмечает The Express Tribune.

По информации Минздрава, общее число инфицированных с начала пандемии превысило в Пакистане 1,29 млн человек. Количество умерших от последствий COVID-19 достигло 28 849.