Исследование: каждый четвертый россиянин хочет сменить профессию в новом году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Смена профессии в новом году есть в планах каждого четвертого россиянина. Об этом сообщается в исследовании образовательного проекта Setters Education, проведенном с 26 ноября по 5 декабря 2021 года среди 1 047 жителей России в возрасте старше 18 лет.

По данным аналитики, освоить новую специальность в наступающем году собирается каждый четвертый респондент. Миллениалов среди них больше, чем зумеров - 28% против 22%. Больше всего хотят переквалифицироваться люди, занимающиеся делопроизводством - 52% из них планируют освоить новую специальность и обучиться навыкам проектного менеджмента (18%) или маркетинга (18%). Доля респондентов, желающих уйти из сферы продаж, составила 45%, а из юриспруденции - 39%. Для сравнения: больше остальных довольны своей работой PR-специалисты - из них сменить профессию хотят всего 12%.

Исследование показало, что в 2022 году половина всех респондентов хочет получить повышение по своей специальности. Больше всего к вертикальному росту стремятся PR-специалисты (58%), маркетологи (58%), продакт-менеджеры (56%) и программисты (53%).

Еще четверть опрошенных планирует обучаться новым навыкам и расти горизонтально в рамках своей компании. В таком подходе видят наибольшую перспективу специалисты в области HR (35%), диджитал и СММ (31%) и управления командой (29%). В Москве и Московской области доля таких респондентов выше, чем в Санкт-Петербурге - 26% и 21% соответственно.

В среднем по России всего 3% опрошенных устраивает их текущая должность - чаще всего такой ответ встречался у жителей Нижегородской области (23%) и Республики Татарстан (6%). Москвичей, желающих остаться на своей позиции в наступающем году, вдвое больше, чем петербуржцев. Исследование показало, что 70% желающих сменить род деятельности в наступающем году готовы проходить дополнительное обучение каждый квартал. Жители регионов хотели бы осваивать новые направления чаще жителей двух столиц - "прокачивать" свои навыки не реже чем раз в 2-3 месяца из них готовы 68% против 58% в Москве и Санкт-Петербурге.

"Мы видим тренд рынка на частую смену специализации. Сегодня каждый пятый зумер регулярно меняет профессию в поисках нового опыта и экспертизы и зачастую находит себя именно в диджитале. Мы предполагаем, что в скором будущем молодые специалисты будут менять сферу деятельности и обучаться новым навыкам не реже раза в год", - отмечает CEO образовательного проекта Setters Education Александра Жаркова.