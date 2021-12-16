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Экс-сотрудник предприятия ОПК Удмуртии попытался сотрудничать с США

Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий

ТАСС, 16 декабря. Бывшему работнику одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, обратившемуся в госучреждение США с предложением о сотрудничестве, объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ по региону.

"Бывшему работнику одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртской Республики, инициативно обратившемуся в государственное учреждение США с предложением о сотрудничестве, объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники УФСБ России по Удмуртской Республике получили информацию о попытках гражданина установить контакты с представителями иностранной стороны для возможной передачи им за материальное вознаграждение сведений в ущерб безопасности РФ. "С учетом отсутствия в действиях лица объективной стороны состава преступления ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления", - уточнили в управлении.

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