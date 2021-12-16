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Пандемия COVID-19

В ЮАР назвали самые частые симптомы омикрон-штамма

Среди них отмечают першение в горле и боль в нижней части спины
© AP Photo/Jerome Delay

ПРЕТОРИЯ, 16 декабря. /ТАСС/. Пациенты, заразившиеся омикрон-штаммом COVID-19, часто жалуются на першение в горле и боли в пояснице. Об этом сообщила британская газета The Sun со ссылкой на данные экспертов из ЮАР.

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Южноафриканские медики, изучив порядка 78 тыс. случаев заболевания новым штаммом коронавируса, отмечают, что наиболее частым симптомом больных является першение в горле, которое не наблюдалось у пациентов с другими штаммами COVID-19. Боль в нижней части спины также, по их данным, характерна для инфицированных омикрон-штаммом.

Ранее характерными симптомами заражения коронавирусом считались частый кашель, высокая температура и утрата способности вкусовых ощущений и обоняния.

Исследование показало, что зараженным омикрон-штаммом на 23% реже требуется госпитализация, чем зараженным "дельтой", но однозначно утверждать о более легком течении болезни пока нельзя.

Медики указывают на то, что при любых симптомах ОРВИ следует самоизолироваться и вызвать врача, сообщает The Sun.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 70 странах мира.

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