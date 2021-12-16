Петербург победил в четырех номинациях международной премии World Travel Awards

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург стал победителем в четырех номинациях туристической премии World Travel Awards, считающейся туристическим "Оскаром", сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. Результаты голосования в четверг объявил оргкомитет.

"Петербург одержал победу в четырех номинациях самой престижной туристической премии World Travel Awards, включая главную - "Ведущее городское направление мира 2021". Наряду с Северной столицей за это звание боролись 19 мегаполисов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Киото, Рио-де-Жанейро, Пекин", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Санкт-Петербург в шестой раз подряд признан "Ведущим городом культурного туризма 2021". Проект "Петербургское гостеприимство/Safe Travels/Новая туристская география" стал первым в России победителем номинации "Ведущая маркетинговая кампания мира 2021". Также в этом году впервые в истории World Travel Awards присуждена специальная премия за "Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма" - ее обладателями стали Петербург и Москва за успешную совместную реализацию программы "Два города - миллион впечатлений".

"Такое признание - не только большая честь, но и большая ответственность. <…> Очень рад, что наш город получил заслуженную награду, и не одну. Для нас туризм очень важен, это доходная часть бюджета, одна из градообразующих сфер. У нас богатейшее культурное и историческое наследие, внушительная индустрия гостеприимства и транспортная инфраструктура - все необходимое для развития сферы туризма, которая во многом формирует нашу экономику", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова. Он напомнил, что Петербург первым из регионов страны поддержал сферу туризма как одну из наиболее пострадавших в период пандемии.

Поздравления городу направила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. "Я поздравляю Петербург и петербуржцев с получением высокой награды самой престижной туристической премии мира. Это заслуженное признание и результат огромной, яркой и креативной работы большой команды и всей отрасли туризма в северной столице", - отметила она, пожелав городу "не останавливаться и двигаться дальше".

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году, присуждается ежегодно. Победители определяются онлайн голосованием, в котором принимают участие как путешественники, так и профессионалы туриндустрии. Как напомнили в Смольном, за последние семь лет Петербург был отмечен шестью премиями World Travel Awards мирового уровня и девятью - европейского.