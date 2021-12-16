ТАСС представил выставку к 100-летию дипломатических отношений России и Монголии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. В Москве у штаб-квартиры ТАСС открылась выставка "100 лет дипломатических отношений России и Монголии в фотографиях ТАСС и Монцамэ". Об этом сообщает Департамент корпоративных коммуникаций агентства.

"Это совместный проект с национальным информационным агентством Монголии Монцамэ, посвященный вековому юбилею с момента подписания 5 ноября 1921 года соглашения об установлении дружественных отношений РСФСР и Монголии. Два десятка фотографий рассказывают о прошлом и настоящем сотрудничестве двух стран в сфере политики, космоса, военного дела, культуры", - рассказали в департаменте.

На выставке показана серия исторических фотографий, посвященных боевым действиям на реке Халхин-Гол, в том числе встреча главнокомандующего монгольской армией Хорлогийна Чойбалсана и советского полководца Георгия Жукова. На других снимках также представлены председатель Совета министров МНР Юмжагийн Цэдэнбал и первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев после торжественной церемонии подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Монголией в 1966 году, открытие в 1971 году мемориальной доски на здании гостиницы "Метрополь" в Москве, где в ноябре 1921 года проходили советско-монгольские переговоры об установлении дружественных отношений.

"Фотографы агентств запечатлели возвращение международного экипажа космического корабля "Союз-39": командира Владимира Джанибекова и исследователя Жугдэрдэмидийна Гуррагчи, и представителей средств массовой информации двух стран, которые освещали этот полет. Кроме того, монгольская сторона предоставила снимки с монголо-российских военных учений "Сэлэнгэ-2014", посвященных 75-летию победы на реке Халхин-Гол, и совместных культурных мероприятий", - добавили в департаменте.

Официальная часть представлена фотографиями встреч президента России Владимира Путина с премьер-министром Монголии (ныне президентом) Ухнаагийном Хурэлсухом и председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, а также его приветствия ветеранов-участников сражений на Халхин-Голе на торжественном приеме по случаю 80-летия победы.

В 2006 году между ТАСС и Монцамэ было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере информации.