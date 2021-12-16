Чернышенко: научно-технический конгресс представит лучшие практики решения задач

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российский научно-технический конгресс "Направления национального научно-технологического прорыва 2030" покажет лучшие практики решения социально-экономических задач. Об этом говорится в приветствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. В работе конгресса принимают участие представители научного и экспертного сообщества, государства и бизнеса.

"В программе конгресса представлены лучшие практики эффективного решения социально-экономических задач для достижения национальных целей Российской Федерации, в том числе путем реализации комплексных научно-технологических программ и проектов полного инновационного цикла", - говорится в зачитанном в четверг на открытии конгресса приветствии вице-премьера.

Чернышенко отметил, что в последние годы налаживается тесное взаимодействие академической науки с государственными корпорациями, а также с организациями реального сектора экономики.

"Представленные на конгрессе доклады позволят сформировать комплексное представление о тех направлениях национального научно-технологического развития, существенный прогресс в которых достигнут благодаря применению результатов российских исследователей", - отметил вице-премьер.

Конгресс проводится Российской академией наук совместно с Российским обществом "Знание". На нем выступят ведущие специалисты, главы и эксперты крупнейших российских научно-производственных предприятий, госкорпораций и компаний.