Эпидпорог по ОРВИ в Воронежской области превышен почти на 54%

ВОРОНЕЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Медики зафиксировали в Воронежской области превышение на 54,4% эпидпорога по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Оно связано с ростом заболеваемости среди детей во всех возрастных группах, сообщила в четверг пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"В Воронежской области, по данным оперативного мониторинга за заболеваемостью ОРВИ, за 49 неделю обратились за медицинской помощью в области 15 642 больных, в том числе детей до 14 лет - 9 141, что на 13,5% выше уровня прошлой недели и на 54,4% выше уровня эпидемического порога по совокупному населению", - сообщила она.

Как уточняется в сообщении, среди детей до 2 лет рост числа заболевших за неделю составил 21,2%, среди детей в возрасте 3-6 лет - 28,7%, в возрасте 7-14 лет - 23,3%, тогда как среди взрослых - всего 0,5%.

"Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии: вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими. Отмечается активизация вирусов гриппа", - сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.