Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 0,95

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг остался на отметке 0,95, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превысил единицу в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Нижегородской области, где он вырос до 1,01.

В Ростовской области индикатор равен ровно 1, в Красноярском крае - 0,98, в Свердловской области и Пермском крае - 0,97, в Санкт-Петербурге - 0,95, в Подмосковье - 0,96, в Самарской области - 0,9. В Москве коэффициент увеличился до 0,86, в Воронежской области он остался на отметке 0,85.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

В новость была внесена правка (11:53 мск) - уточнено значение коэффициента в Подмосковье, верно - 0,96.