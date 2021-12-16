В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 486, до 10 131 646. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

В частности, за сутки в Москве выявили 3 322 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 992, в Московской области - 1 262, в Красноярском крае - 726, в Краснодарском - 708.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 960 834, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 37 155, до 8 876 788. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 2 920 пациентов в Московской области, 2 424 - в Санкт-Петербурге, 1 126 - в Ростовской области, 978 - в Краснодарском крае, 977 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 133 против 1 142 днем ранее, до 294 024. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,9%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки был зарегистрирован 61 летальный случай в Санкт-Петербурге, 57 - в Московской области, по 39 - в Волгоградской области и Красноярском крае, 37 - в Воронежской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 322 против 2 459 днем ранее, до 1 995 029. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 85 против 87 днем ранее, до 35 643 (1,79% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 3 040, до 1 825 126. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 134 260 человек.