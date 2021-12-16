Комитет Думы настаивает на праве посещать МФЦ с ПЦР-тестом и после 1 февраля

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции считает необходимым разрешить гражданам посещать МФЦ при наличии отрицательных ПЦР-тестов в течение всего срока ограничительных антиковидных мер. Такие нормы депутаты считают обязательным условием принятия в первом чтении законопроекта о введении сертификатов с QR-кодами о прививке от коронавируса для посещения общественных мест, сообщил в четверг глава комитета Василий Пискарев.

"Мы прописали обязательным условием для принятия закона использование ПЦР-тестов. <…> Мы хотели продлить действие ПЦР тестов - то есть не ограничивать их до 1 февраля, как прописано в законопроекте, а и далее - чтобы по ПЦР-тесту люди могли посещать МФЦ как минимум", - сказал Пискарев журналистам.

Согласно законопроекту, нормы о введении медицинских сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест будут действовать до 1 июня 2022 года. Предполагается, что до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.