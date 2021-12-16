Пискарев заявил, что вопрос о названии сертификата с QR-кодом можно обсуждать

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Конкретное название сертификата с QR-кодом о прививке от коронавируса при необходимости можно обсуждать, возможны варианты "сертификат здоровья", "санитарный пропуск" или другие. Об этом сообщил журналистам глава профильного комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Как назвать, я считаю, не вопрос первой необходимости. Название - ну, будет другое название, давайте назовём его "сертификат здоровья" или "санитарный пропуск". Много предложений возникает, это в самую последнюю очередь будем смотреть, если пугает это слово [QR-код]", - сообщил он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Если думать о том как поменять название, если будут такие предложения, давайте поменяем", - отметил депутат, добавив, что дело не в том, как назвать вводимые меры, а в результативности.

Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении резонансный законопроект об использовании сертификатов c QR-кодами о прививке от коронавируса для посещения общественных мест. В заседании примут участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая представит инициативу, а также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.