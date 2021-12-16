В четырех регионах Сибири и ДФО возникла самая сложная ситуация с жильем для сирот

ХАБАРОВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Наиболее проблемными регионами по предоставлению жилья детям-сиротам в Сибири и на Дальнем Востоке являются четыре региона - Иркутская и Кемеровская области, а также Приморский и Забайкальский края, сообщил ТАСС заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Самые проблемные из регионов Дальнего Востока и Сибири - Иркутская и Кемеровская области, Забайкалье и Приморье", - сказал Демешин. В них жилье детям-сиротам приходится ожидать дольше всего.

Прокуроры контролируют расходование бюджетных средств, предусмотренных на жилье для выпускников детских домов, проверяют качество приобретаемого и строящегося жилья. Демешин отметил, что за последние полтора года прокурорами Сибири и Дальнего Востока в суды было направлено свыше 4,1 тыс. исков по вопросам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Он также добавил, что по инициативе прокуроров Республики Алтай, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Новосибирской и Омской областей, Чукотского автономного округа внедрен альтернативный вид поддержки в виде социальных выплат (жилищных сертификатов) на покупку квартир, предусмотрены субсидии, покрывающие текущую аренду жилья. Ранее была возможность только получения квартиры.

Сейчас, по словам Демешина, с учетом принятых прокурорами мер правотворческого характера разработка аналогичных механизмов идет в республиках Бурятия, Тыва, Хакасия, в Забайкальском крае, Томской области.

В четверг в Хабаровске замгенпрокурора и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев приняли участие в торжественной церемонии вручения ключей с передачей 45 квартир в многоэтажке по улице Совхозной в Железнодорожном районе. Строительство дома началось в ноябре 2020 года с привлечением денежных средств граждан, внесенных на счета эскроу. Имелись предпосылки к нарушению прав детей-сирот на обеспечение жильем, прокуратура объявляла предостережения министрам жилищно-коммунального хозяйства и строительства региона. Ход строительства, завершение возведения дома находились на постоянном контроле органов прокуратуры Хабаровского края. В связи с наличием предпосылок к нарушению сроков ввода дома в эксплуатацию прокуратура края объявляла предостережение директору ООО "Фонд жилищного строительства". После чего подрядчик активизировал ведение строительных работ.